Black Friday : Amazon accepte aussi de décaler au 4 décembre

Ce ne sera pas le 27 novembre, mais le 4 décembre. Amazon - et d'autres - accepte de décaler d'une semaine le Black Friday. Sous conditions toutefois.

" Le Black Friday se déroulera cette année le 4 décembre en France. " Amazon a donné suite à la recommandation du gouvernement et accepte de décaler cette grosse opération promotionnelle annuelle. " Nous avons décidé de reporter le Black Friday si cela permet aux commerces de rouvrir avant le 1er décembre ", déclare Amazon France.

Le Black Friday se déroulera cette année le 4 décembre en France, accompagnant nos clients sur tout le territoire français ainsi que les milliers de PME françaises qui développent leurs activités sur https://t.co/7m4QvYCmob. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) November 19, 2020

Jeudi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a eu un échange avec les acteurs de la grande distribution, du commerce et de l'e-commerce concernant la possibilité de décaler d'une semaine le Black Friday en France. Un tel report est conditionné à une réouverture plus tôt que le 1er décembre des commerces frappés par les mesures de confinement en période de crise sanitaire.

Amazon, dont la décision aura un effet boule de neige, n'est donc pas seul concerné et le cabinet du ministre indique que la recommandation a été accueillie favorablement. Un nouvel échange doit avoir aujourd'hui dans l'après-midi afin de finaliser un accord.

Mercredi, Bruno Le Maire avait rappelé que contrairement aux soldes pour lesquelles le gouvernement peut agir sur les dates, ce n'est pas le cas du Black Friday qui est une opération commerciale privée. Il fallait donc obtenir l'adhésion des entreprises impliquées.

En responsabilité (et pour l'image de marque)

Selon le gouvernement, le report s'inscrit dans un esprit de responsabilité, pour garantir une réouverture des commerces en France dans des conditions de sécurité sanitaire maximale (éviter une cohue dans les magasins physiques), ainsi que dans une démarche d'équité (avec l'e-commerce et autres). Reste que la date de réouverture des commerces dits non essentiels (a priori le 27 ou 28 novembre) n'est pas encore tranchée et sera fonction de l'évolution des indicateurs sanitaires.



Interrogé ce matin sur franceinfo, Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France, a déclaré que le groupe agit en responsabilité. " Nous souhaitons être un support à toutes les entreprises françaises, à tous les Français, et en même temps nous sommes à l'écoute de ce qui se passe dans la société. […] On va faire en sorte que les grosses promotions qui étaient prévues le 27 novembre aient lieu le 4 décembre. "

Seul le site français d'Amazon - qui poursuit ses promotions anticipées - est concerné par la mesure de report. Et les frontières avec l'e-commerce…