Black Friday : les TOP offres high-tech à J-8 dont le Samsung Galaxy Note 10 à 479 €

Un an après sa sortie, le Samsung Galaxy Note 10 est à moitié prix chez Electro Dépot tandis que les autres e-commerçants le propose toujours à plus de 950 € !

Le bon plan du jour concerne smartphone Samsung Galaxy Note 10 qui propose un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2280 pixels x 1080 pixels. Ce Note 10 exploite un Exynos 9825 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage interne, non extensible.





Au niveau de la photographie, vous trouverez un triple capteur photo à l'arrière du smartphone avec un module principal de 16 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Enfin, le Note 10 est alimenté par une batterie Li-Iion de 3500 mAh compatible avec la recharge rapide, mais aussi avec la recharge sans fil.

Profitez sans plus tarder du Samsung Galaxy Note 10 256 Go à 479 € seulement chez Electro Dépot au lieu de 958 €, prix chez d'autres e-commerçants tels que Boulanger, Darty, etc.



Vous trouverez notre sélection des promotions les plus pertinentes ci-dessous :

