La montre connectée Kospet Prime 2 à prix réduit, mais également avec en cadeau une seconde montre connectée !

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Kospet Prime 2 qui est en promotion à 173 € chez Gearbest avec en cadeau une seconde montre connectée, la Kospet V12 !

La montre connectée Kospet Prime 2 est équipée d'un écran IPS de 2,1 pouces qui permet une définition de 480 pixels x 480 pixels. Vous aurez accès à plus de 16 millions de couleurs et une densité de pixels élevée à 323 PPI. La montre exploite un SoC Helio P22 couplé au système d’exploitation Android 10 et avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. La Kospet Prime 2 est compatible avec les cartes Nano SIM et peut se connecter directement en Wi-fi.

Cette montre connectée permet également de réaliser des photographies avec son capteur 13 mégapixels rotatif à 90° au-dessus des 12 heures de la montre, et peut enregistrer sans problèmes des vidéos en 1080p à 30 fps. Enfin, elle est alimentée par une batterie de 1600 mAh, et peut tenir plusieurs jours sans aucun problème.

Vous pourrez trouver la montre connectée Kospet Prime 2 en promotion à 173 € chez Gearbest. De plus, vous aurez en cadeau une nouvelle montre connectée de la même marque, la Kospet V12 !



Ci-dessous d'autres montres connectées en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

