[Black Lives Matter] Activision reporte le lancement de la saison 4 de Call of Duty Modern Warfare

Activision a fait savoir à son tour que son calendrier de sorties et d'événement était remis en cause par les mouvements de protestation ayant lieu aux USA. La saison 4 de Call of Duty Modern Warfare devra donc attendre...

C'est sur Twitter qu'Activision a pris la parole pour annoncer que le lancement de la 4e saison de Call of Duty Modern Warfare ne se tiendrait finalement pas à compter du 3 juin, repoussant le lancement de l'événement à une date indéterminée pour l'heure.

L'éditeur indique ainsi "Nous reportons les lancements des saisons 4 de Modern Warfare et 7 de CoD Mobile à des dates ultérieures. Il est temps que celles et ceux qui défendent l'égalité, la justice et le changement soient vus et entendus. Nous sommes avec vous ."

Activision rejoint ainsi la liste grandissante des géants du divertissement et le la tech à reporter ses événements pour ne pas occuper l'espace médiatique en cette période de crise aux USA, lancée suite au décès de George Floyd lors d'une interpellation.