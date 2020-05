Black Shark 3 / 3 Pro : le smartphone gaming 5G sous Soc 865 s'invite en Europe - précommande ouverte à 599€ !

La marque Black Shark, soutenue par Xiaomi, est l'une des premières à proposer un smartphone gaming compatible 5G grâce à la présence du SoC Snapdragon 865 et du modem Snapdragon X55.

Le jeu en streaming 5G étant l'un des aspects les plus mis en avant au lancement des réseaux mobiles de nouvelle génération, le Black Shark 3 donnera l'occasion de mettre en pratique cette vision dès que lesdits réseaux seront disponibles, avec leurs débits élevés et des temps de latence réduits.

La série comprend deux modèles, le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro, ce dernier se dotant de gâchettes (Master Triggers) sur la tranche, et tous deux profitent de RAM LPDDR5 et de stockage UFS 3.0.

Les affichages AMOLED offrent des diagonales de 6,67 pouces et 7,1 pouces QHD+ avec rafraîchissement d'écran 90 Hz et échantillonnage tactile de 270 Hz pour une réactivité sans faille.

Le SoC est épaulé par un système de refroidissement "sandwich" entourant la carte mère pour une dissipation thermique plus efficace et les batteries de 4720 mAh et 5000 mAh sont divisées en deux éléments pour accélérer leur vitesse de charge, ce qui, avec la puissance de 65W via le port USB-C, permet d'atteindre 50% en 12 minutes seulement et 100% en 38 minutes.

On notera par ailleurs la présence d'un connecteur magnétique au dos du smartphone permettant un placement du câble de charge (elle est alors limitée à 18W) qui ne gênera pas les sessions de jeu.

La série Black Shark 3 profite aussi du WiFi 6 et dispose d'antennes multiples, dont une en X au dos du smartphone pour garantir une réception maximale en toute occasion.

Outre les optimisations Snapdragon Elite Gaming apportées par la plate-forme de Qualcomm, la série Black Shark 3 exploite le système gaming JoyUI 11 (Android 10) fournissant des fonctions avancées avec un nouveau Shark Space.

On notera enfin la présence d'un triple capteur photo à l'arrière (64 / 13 / 5 megapixels pour de l'ultra grand angle et du bokeh) et d'une prise jack 3,5 mm.

La série des smartphones gaming prépare son entrée en Europe avec le lancement des précommandes.

Le Black Shark 3 en version 8 / 128 est disponible en précommande ce 8 mai au prix de 599 € sur le site officiel du fabricant avec une expédition sous 10 à 12 jours, chez Gearbest (569 € mais pas d'expédition possible pour le moment) et chez Amazon mais à partir du 18 mai (pas encore en ligne). La version en 12 / 256 sera disponible fin mai au prix de 729 €.

Le Black Shark 3 Pro arrivera pour sa part fin juin au prix de 899 €.