Black Shark 3 et 3 Pro : les smartphones gaming se dévoilent officiellement

On l'avait vu venir via des passages par les benchmarks : Black Shark se dote d'une nouvelle gamme de smartphones gaming avec la série Black Shark 3 profitant de l'arrivée du SoC Snapdragon 865.

Deux modèles sont prévus : Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro avec un dos en X logeant les capteurs photo d'un côté et un nouveau connecteur de l'autre. Les écrans s'élargissent encore et passent à des diagonales de 6,67" AMOLED pour le premier et un énorme 7,1" AMOLED QHD+ pour le second, avec rafraîchissement d'écran 90 Hz et un échantillonnage de 270 Hz pour une réactivité optimale.

Les deux smartphones embarquent le SoC haut de gamme de Qualcomm avec 12 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage UFS 3.0, lui permettant d'offrir une compatibilité 5G et WiFi 6.

Le Black Shark 3 Pro présente sur la tranche droite des touches mécaniques promettant une robustesse de 1 million d'enclenchements. Les deux appareils disposent en outre d'un système de refroidissement liquide spécifique composé de deux circuits de refroidissement disposés de chaque côté de la carte mère et dotés d'un revêtement au graphène pour en optimiser le fonctionnement.

La batterie est divisée en deux éléments placés de chaque côté de la carte mère pour mieux répartir la chauffe des composants. Elle offre une capacité de 4720 mAh pour le Black Shark 3 et de 5000 mAh pour la version 3 Pro, avec une charge rapide 65W (100% en moins de 40 minutes), rendu possible avec le connecteur magnétique au dos des smartphones.

Côté capteurs photo, les Black Shark 3 embarquent un module principal de 64 megapixels, avec un module 13 megapixels ultra grand angle 120 degrés et un capteur 5 megapixels pour la capture des données de profondeur.

Les deux modèles arrivent en Chine début mars avec différentes configurations mémoire :

Black Shark 3 Pro en 8 / 256 : 4699 yuans (604 € environ)

(604 € environ) Black Shark 3 Pro en 12 / 256 : 4999 yuans (642 € environ)

Black Shark 3 en 8 / 128 : 3499 yuans (452 € environ)

(452 € environ) Black Shark 3 en 12 / 128 : 3799 yuans (490 € environ)

(490 € environ) Black Shark 3 en 12 / 256 : 3999 yuans (514 € environ)



A noter que le Black Shark 2 est actuellement en promotion à seulement 364 € au lieu de 499 € chez Amazon.