Black Shark 3 : 5G, avec batterie 5000 mAh et charge rapide 65W ?

Le smartphone Black Shark 3 continue de se dessiner doucement avant une annonce qui ne devrait plus tarder, le smartphone ayant passé la certification chinoise.

Avec l'arrivée du SoC Snapdragon 865, nul doute que le spécialiste des smartphones gaming Black Shark, soutenu par Xiaomi, ne dévoile prochainement une nouvelle génération, faisant suite à son Black Shark 2 Pro qui ravit les gamers.

Le smartphone Black Shark 3 ne devrait plus tarder à être officialisé, et ce d'autant plus qu'il a visiblement obtenu la certification chinoise 3C, livrant au passage quelques indications sur ses caractéristiques.

La présence du SoC haut de gamme de Qualcomm, qui fera du Black Shark 3 un smartphone 5G, devrait lui permettre d'embarquer jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 dans sa configuration la plus relevée, avec sans doute du stockage en UFS 3.x pour des performances optimisées.

Les documents de certification font la lumière sur deux modèles (Shark MBU-A0 et Shark KLE-A0) et relèvent la présence d'une capacité de charge rapide 65W, ce qui devrait regonfler rapidement la batterie estimée à 5000 mAh.

Black shark 2

Sur ce point, Black Shark commence à teaser sur les réseaux sociaux en évoquant l'importance des cycles de charge / décharge de la batterie pour des smartphones 5G et en proposant un questionnaire faisant clairement mention d'une combinaison 5000 mAh et charge 65W, avec une charge complète en 38 minutes seulement et offrant 800 cycles de charge.

D'autres propositions sont mises en comparaison avec dans certains cas des charges encore plus rapides mais avec une capacité de batterie plus faible (4000 à 4500 mAh) et un nombre de cycles raccourci.

Au rang des caractéristiques supposées mais restant à confirmer, le Black Shark 3 pourrait proposer un affichage QHD+ avec rafraîchissement d'écran 120 Hz et une configuration standard avec 12 Go de RAM LPDDR5.