Black Shark 3 : le premier smartphone à embarquer 16 Go de RAM ?

De la même manière que les smartphones gaming ont introduit des quantités de 12 Go de RAM, les prochaines générations comme le Black Shark 3 pourraient embarquer jusqu'à 16 Go de RAM.

Les smartphones gaming et haut de gamme actuels peuvent embarquer jusqu'à 12 Go de RAM pour accompagner leur processeur mobile mais cette quantité va encore pouvoir s'accroître avec les nouvelles générations de SoC.

C'est sans doute de nouveau avec les smartphones gaming, avides des dernières technologies mobiles, que l'on devrait observer une nouvelle poussée de mémoire. On a pu le voir en décembre, le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm pourra intégrer jusqu'à 16 Go de RAM.

Il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour imaginer que les fabricants de smartphones gaming vont chercher à proposer cette quantité dans leurs nouveaux appareils mobiles afin de se différencier de la concurrence.

On trouve donc logiquement les premières rumeurs autour d'un smartphone Black Shark 3 attendu en 2020 et qui serait donc doté pour la première fois de 16 Go de RAM.

Black Shark, qui profite du soutien de Xiaomi, s'est spécialisé dans la conception de smartphones gaming et propose des modèles taillés pour l'exercice du jeu sur mobile. On voit mal le fabricant, qui a toujours utilisé les derniers SoC haut de gamme de Qualcomm, comme pour son Black Shark 2 Pro sous Snapdragon 855+, faire l'impasse sur cette nouveauté.