Black Shark 3S : le smartphone gaming reste sous Snapdragon 865

Le Black Shark 3 5G n'est pas si vieux (lancé au printemps et disponible en France) mais voici déjà venir le Black Shark 3S, évolution légère qui reste sur un SoC Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage UFS 3.1, malgré le lancement récent du Snapdragon 865+ qui équipera plusieurs smartphones gaming déjà annoncés.

Le smartphone propose toujours un affichage 6,67 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz (au lieu de 90 Hz sur le Black Shark 3) et échantillonnage 270 Hz lui assurant une latence réduite de 17 ms.

Il conserve le triple capteur photo à l'arrière avec un ensemble 64 / 13 (ultra grand angle) / 5 (capture des données de profondeur) mégapixels et un capteur photo avant de 20 megapixels à l'avant.

La batterie est de 4720 mAh avec une charge rapide de 65W via son port USB-C et de 18W en passant par le port magnétique secondaire sur la tranche, pour une charge sans être gêné par le câble et continuer de jouer.

Deux gâchettes sont présentes sur la tranche et l'on retrouve une interface Joy UI 12 dédiée avec un certain nombre de fonctionnalités spécifiques pour jouer sans être dérangé par les notifications ou pour créer des commandes macro dans les jeux, avec également des fonctions d'édition et d'enregistrement.

Le Black Shark 3S est annoncé en Chine en trois configurations mémoire :