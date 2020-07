Black Shark 3S : le smartphone gaming devrait lui aussi passer au Snapdragon 865 Plus

Alors que les Asus ROG Phone 3 et Lenovo Legion Phone Duel annoncés la semaine dernière embarquent un puissant SoC Snapdragon 865+, difficile pour la marque Black Shark (soutenue par Xiaomi) d'échapper à la tendance.

Un Black Shark 3S se prépare donc et constituera sans doute une évolution légère du Black Shark 3 lancé ce printemps, avec l'avantage des performances relevées du Snapdragon 865+, dont la cadence maximale atteint 3,1 GHz, au lieu de 2,8 GHz sur le SoC standard.

Après plusieurs teasers, Black Shark confirme l'annonce de son nouveau smartphone gaming pour le 31 juillet. Les caractéristiques restent à découvrir mais on sait déjà qu'il sera compatible 5G.

Il pourrait conserver le grand affichage 6,67 pouces FHD+ et proposer 8 à 12 Go de RAM, avec toujours un système de refroidissement avancé pour le processeur et avec une interface dédiée tirant le meilleur parti du hardware.

Si la RAM sera en LPDDR5, le Black Shark 3S pourrait en profiter pour passer à du stockage UFS 3.1 au lieu de UFS 3.0, améliorant sensiblement les vitesses de transfert.

Le design général devrait peu changer par rapport au Black Shark 3 et l'on retrouvera sans doute les gâchettes Master Triggers sur la tranche et des systèmes d'antennes multiples pour le WiFi et la 5G afin d'avoir une bonne réception quelle que soit la façon dont est tenu le smartphone.

En attendant l'annonce le 31 juillet, on peut toujours profiter du Black Shark 3 vendu en France à partir de 599 €.