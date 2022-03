Black Shark 4 Pro : le smartphone pour gamer à prix CASSÉ avec notre sélection du jour (iPhone, Samsung, Xiaomi)

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone Black Shark 4 Pro qui est actuellement en promotion sur le site de Cdiscount.

Il intègre un écran Super AMOLED de 6,67" avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement d'écran de 144 Hz mais aussi un énorme échantillonnage tactile de 720 Hz. Une configuration parfaite pour du jeu ultra fluide ! Le Black Shark 4 Pro embarque le puissant SoC Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 1286 Go de stockage en UFS 3.1.

Au niveau de la connexion, le Black Shark 4 Pro profite de la technologie 5G, WiFi 6E et Bluetooth 5.0. Nous constatons aussi la présence d'un lecteur d'empreintes et d'un double haut-parleur stéréo. Le Black Shark 4 Pro est doté d'une batterie de 4500 mAh avec chargeur de 120 W. Vous profitez aussi d'un capteur principal arrière de 64 MP.

Sur le site de Cdiscount, le smartphone Black Shark 4 Pro est au prix de 489 € au lieu de 699 €.



Voici notre sélection de bons plans de la journée :

Accessoire PC



Et d'autres bons plans sont disponibles comme les trois jours des marques avec la marque Roborock qui propose une GROSSE réduction en prévision pour la sortie du Q7 Max ou encore « Les 15 jours du High Tech » chez Cdiscount avec maximum 100 € de réduction supplémentaire.