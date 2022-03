Les trois jours des marques avec la marque Roborock : GROSSE réduction en prévision pour la sortie du Q7 Max

Du 17 au 19 mars 2022, le site chinois AliExpress propose pour les trois jours des marques, 6 réductions sur des produits de la marque Roborock. La société a été créée en 2014 et s'est spécialisée dans la conception et la recherche de robots nettoyeurs domestiques avec le but d'offrir plus de temps à leurs clients pour faire ce qu'ils aiment.

Prenons par exemple l'aspirateur Roborock Q7 Max, le dernier aspirateur de la marque qui sort le 17 mars.

Le robot propose une belle puissance d'aspiration de 4200 Pa et une cartographie 3D grâce à ses divers capteurs comme son laser PreciSense. Cette dernière fonction permet donc de créer une carte précise de votre intérieur et planifie en optimisant son parcours de nettoyage.

Roborock a aussi intégré un système de sécurité qui permet d'éviter les démarrages malencontreux s’il détecte un enfant ou un animal. De plus, il reconnait aussi les meubles de grande taille comme les lits pour optimiser son nettoyage.

Autre innovation, il est doté d'une station de lavage en option qui permet de capter jusqu'à 2,7 litres de poussières soit environ 7 semaines de tranquillité sans devoir vider le réservoir. Ce dernier est d'une capacité de 470 ml, il est combiné au réservoir d'eau de 350 ml permettant de ne faire qu'un seul déplacement.

Du côté du nettoyage, la serpillière fait une pression constante sur le sol pour un nettoyage optimal. Le robot est aussi capable de nettoyer jusqu'à 240 m². Et pour finir, le Q7 Max est doté d'une batterie de 5200 mAh offrant 300m² ou 3 heures d'autonomie.

L'aspirateur Roborock Q7 Max est au prix de 350 € avec le code SDFRM068 et une livraison gratuite depuis la France. Et la version Roborock Q7 Max + station est au tarif réduit de 520 € avec le code de réduction Q7FR35.



