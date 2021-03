Black Shark 4 et 4 Pro : les smartphones donnent tout pour le gaming

La marque de smartphones gaming Black Shark se met à son tour à jour avec les modèles Black Shark 4 et 4 Pro utilisant les derniers processeurs mobiles et proposant un écran avec un énorme échantillonnage tactile 720 Hz.

Comme prévu, la marque Black Shark dévoile sa nouvelle gamme de smartphones gaming avec la série Black Shark 4 dont les grandes lignes avaient déjà fuité ces dernières semaines, prédisant déjà l'arrivée du Black Shark 4 et du Black Shark 4 Pro.

Le dos reste relativement discret avec un grand X et le logo du fabricant qui se double d'un second logo pour la variante Pro. Les deux smartphones proposent un même affichage 6,67 pouces FHD+ Super AMOLED (dalle E4 haute qualité, 1300 nits, DC Dimming, MEMC, 111% de l'espace colorimétrique DCI-P3) avec rafraîchissement 144 Hz mais aussi un énorme échantillonnage tactile de 720 Hz et une latence tactile de seulement 8,3 ms.

Black Shark 4

Le Black Shark 4 embarque un SoC Snapdragon 870 avec 12 Go de RAM LPDDR5 tandis que la variante Pro profite du plus puissant SoC Snapdragon 888 avec 16 Go de RAM LPDDR5 poussée à 6400 MHz. Côté stockage, le Black Shark 4 propose 256 Go tandis que le modèle Pro grimpe à 512 Go, les deux en UFS 3.1.

Les deux modèles disposent de solutions de refroidissement adaptées à de longues sessions gaming et proposent des touches latérales physiques, tandis que la surcouche JOYUI 12.5 sur Android 11 optimisera le smartphone en mode gaming.

Les connectivités 5G et WiFi 6 / Bluetooth sont bien évidemment présentes, tandis que le lecteur d'empreintes est déporté sur la tranche. La série Black Shark 4 propose un double haut-parleur stereo mais aussi une prise jack 3,5 mm.

Black Shark 4 Pro

Les Black Shark 4 et 4 Pro ont tous deux une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 120W et l'on trouve de nouveaux deux ports USB-C.

Le Black Shark 4 sous Snapdragon 870 est proposé en plusieurs configurations allant de 6 Go RAM / 128 Go stockage à 12 Go RAM / 256 Go stockage pour des tarifs allant de 2499 yuans à 3299 yuans (323 € à 426 €).

Le Black Shark 4 Pro avec Snapdragon 888 est proposé en configurations 8 / 256 à 16 / 512 Go pour des tarifs allant de 3999 yuans à 5299 yuans (517 € à 685 €). A voir comment ces prix évolueront sur les marchés du Vieux Continent.