Black Shark 4 : le smartphone gaming sous Snapdragon 888 débarquera le 23 mars

La marque Black Shark, soutenue par Xiaomi, n'a pas encore dévoilé sa nouvelle génération de smartphone gaming profitant du dernier SoC de Qualcomm. Cela changera avec la série Black Shark 4 dont on connaît maintenant la date de présentation : le 23 mars.

Selon les dernières rumeurs, aidées par les informations repérées dans les certifications de la TENAA ces dernières semaines, on trouverait un modèle Black Shark 4 sous Snapdragon 870 et une version Pro sous Snapdragon 888, le tout sous Android 11.

On peut déjà s'attendre à une solide solution de refroidissement adaptée à de longues sessions de gaming et peut-être des touches supplémentaires sur les tranches, en plus de la surcouche spéciale optimisant le fonctionnement du smartphone pour le jeu.

Les deux smartphones utiliseraient un affichage 6,67 pouces avec rafraîchissement 144 Hz et résolution FHD+, voire QHD+ pour le Black Shark 4 Pro (à confirmer). Ils seront dotés d'une batterie de 4500 mAh pour laquelle on attend une charge rapide 120W.

Il reste à voir en revanche si une configuration avec 18 Go de RAM sera proposée, comme sur d'autres smartphones gaming récents. Les Black Shark 4 proposeront un triple capteur photo à l'arrière avec module principal en 48 ou 64 megapixels, et peut-être la possibilité d'un module 108 megapixels pour la version Pro.