Les smartphones gaming Black Shark 5 et 5 Pro en FORTE promotion

Du 15 au 17 juin 9h, le site commerçant AliExpress met en avant pour le jour des marques, le constructeur Black Shark. Ce dernier propose régulièrement des produits gaming comme des smartphones ou des accessoires comme des écouteurs, un système de refroidissement, des manettes ou encore des coques de protection. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres du jour des marques Black Shark sur AliExpress.

Parmi les produits en promotion, les derniers smartphones de la marque Black Shark 5 et 5 Pro profitent d'une énorme réduction.

Ces derniers profitent d'un écran AMOLED de 6,67" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 144 Hz et une luminosité allant jusqu'à 1300 nits. Leur écran supporte le HDR10+. Nous notons la présence d'un capteur de 16 MP dans l'écran pour faire des selfies.

Côté processeur, le Black Shark 5 intègre le Snapdragon 888 et le Pro le Snapdragon 8 Gen 1. Ils sont tous les deux accompagnés de 8 ou 12 Go de RAM (16 Go pour le Pro) et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Les mobiles bénéficient d'un système de refroidissement avec chambre à vapeur et des matériaux qui facilitent la dissipation thermique.

Au niveau de la photo, le Black Shark 5 est pourvu d'un module principal de 64 mégapixels, d'un ultra grand angle 13 mégapixels et d'un capteur macro 2 MP. Quant au Pro, il profite d'un capteur principal de 108 MP. Et enfin, au niveau de la batterie, les deux modèles sont équipés d'une batterie de 4650 mAh avec une charge rapide 120W qui recharge votre smartphone en 15 minutes.

Sur AliExpress, le smartphone Black Shark 5 8+128 Go est au prix de 513 € avec le coupon à activer ou le code BSHARK570. Quant au Black Shark 5 Pro, il est au prix réduit de 822 € avec le bon de réduction BSHARK5100.





Voici d'autres produits de la marque Black Shark en promotion :

Voici d'autres bons plans à ne pas rater comme le climatiseur portatif ChiQ 7000BTU à -47%, mais aussi des écrans PC, écouteurs... ou encore le spécial TV, de 32" à 75", toutes les tailles à petit prix pour se faire plaisir !