Black Shark 5 et 5 Pro : le smartphone gaming se dévoile

Comme les autres spécialistes des smartphones gaming, la marque Black Shark présente sa nouvelle gamme Black Shark 5 qui intègre le nouveau SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 et propose une grosse configuration pour le jeu.

Deux modèles sont proposés : le Black Shark 5 avec Snapdragon 888 et le Black Shark 5 Pro avec Snapdragon 8 Gen 1. Les deux smartphones exploitent le même affichage 6,67 pouces FHD+ avec rafraîchissement 144 Hz et dalle AMOLED E4 pouvant atteindre une luminosité jusqu'à 1300 nits et supportant le HDR10+ ainsi que l'espace colorimétrique P3 à 100%.

La version Pro accompagne son SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage composé de 256 Go en UFS 3.1 auquel s'ajoute un stockage SSD de 256 Go, dit Disk Array 2.0 pour des vitesses de transfert plus élevées.

Le Black Shark 5 utilise jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1 pour son SoC Snapdragon 888.

Les deux modèles disposent d'un système de refroidissement avancé avec chambre à vapeur et couches de matériaux de dissipation thermique.

Cet ensemble permet à la version Pro de dépasser largement le million de points sur AnTuTu, au moins d'après son fabricant. On retrouve le système de touches physiques Master Triggers amovibles sur la tranche, telles qu'on a pu les voir dans notre test du Black Shark 4 Pro.

La partie photo du Black Shark 5 Pro se compose d'un triple capteur photo avec un module principal de 108 megapixels, un ultra grand angle 13 megapixels et un téléobjectif de 5 megapixels.

Pour le Black Shark 5, on trouvera un module principal de 64 megapixels, un ultra grand angle 13 megapixels et un capteur macro 2 megapixels. Les deux modèles disposent d'un module 16 megapixels à l'avant.

Ils sont tous deux équipés d'une batterie de 4650 mAh avec charge rapide 120W assurant une charge complète en 15 minutes environ. Ils embarquent Android 12 avec la surcouche JoyUI 13.

Les smartphones sont annoncés en Chine en plusieurs configurations mémoire :

Black Shark 5 8 / 128 Go : 2799 yuans (395 €)

(395 €) Black Shark 5 12 / 128 Go : 2999 yuans (423 €)

(423 €) Black Shark 5 12 / 256 Go : 3299 yuans (466 €)