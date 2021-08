Black Shark Magnetic Cooler : un incontournable pour les gamers sur mobile

Régulièrement, lors de vos sessions de jeu prolongé, votre smartphone commence à (trop) chauffer. Dans ces conditions, soit on arrête de jouer ou alors on continue au risque de le voir diminuer ses performances pour éviter une surchauffe et un risque d’abîmer son téléphone.

Aujourd’hui, Black Shark lance son clip de refroidissement amélioré doté d’une connexion ultra-magnétique et d’un refroissement très rapide, -23 degrés Celsius en 1 minute, le Black Shark Magnetic Cooler.

L’objectif est de permettre une expérience de jeu optimum. Ce ventilateur s’installe très rapidement, car il est fourni avec un sticker magnétique permettant de le poser sur tout type d’appareil comme les smartphones (iPhone 12...), tablettes, consoles portables, TV ou même les box. Il est aussi fourni avec un câble de 1,5 m de type USB C.

Le Black Shark Magnetic Cooler est composé d’un anneau magnétique puissant, composé de 12 aimants, qui pourra maintenir solidement l’accessoire sur le smartphone ou la console. Il est composé de 112 ailettes permettant une meilleure diffusion de la chaleur, d’un ventilateur à grande vitesse (7200 tr/min) et d’une plaque de transfert de chaleur efficace. Le tout pour un poids de 73 g.

Le Black Shark Magnetic Cooler est dès aujourd'hui disponible au prix de 49,90 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.

Concernant l’entreprise Black Shark, cette dernière a été fondée en 2018. Elle propose des smartphones, comme le récent smartphone gaming Black Shark 4, et d’accessoires dédiés à ce dernier. Très présente en Chine, sa réputation commence à s’étendre sur le reste du monde.