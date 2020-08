BV4900 : le smartphone Space Capsule de Blackview à petit prix

Blackview introduit le BV4900 dans sa série BV de smartphones renforcés. Un design recherché pour une configuration d'entrée de gamme avec une grosse batterie et un prix intéressant.

En annonçant le passage à Android 10 pour le BV9900 Pro, Blackview avait fait miroiter l'arrivée prochaine d'un nouveau produit BV4900. Il est désormais dévoilé et profite d'un lancement à prix réduit.



Le BV4900 est un smartphone qui profite de l'aspect renforcé de la gamme BV. À ce titre et comme pour d'anciens modèles, il peut arborer des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-8010G. La marque souligne en particulier une étanchéité complète à la poussière, une immersion à jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, la capacité d'encaisser des chutes de 1,5 m de haut.



Le design du BV4900 est inspiré des contours d'une capsule spatiale et serait un hommage au premier Homme dans l'espace. C'est une inspiration qui se retrouve au niveau des lignes à l'arrière du smartphone. Même s'il faut tout de même faire preuve d'un peu d'imagination…



L'aspect est en tout cas soigné et avec des protections idoines pour les différents ports. À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec module principal de 8 mégapixels, tandis que c'est un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant.

Cela donne le ton d'une configuration d'entrée de gamme, ce qui se confirme avec la présence d'un SoC quadcore MTK6761 de MediaTek associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. C'est toutefois une grosse batterie de 5580 mAh - avec support de la charge inversée - pour cet appareil fonctionnant avec Android 10 qui affiche sur un écran HD+ de 5,7 pouces.



Pour une durée limitée, le BV4900 de Blackview est proposé à 85,79 $ au lieu de 129,99 $. De quoi le trouver à moins de 75 € sur AliExpress.