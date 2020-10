Le Blackview BV6300 avec AI Color Mode Portrait disponible à prix réduit

Blackview introduit une version allégée de son smartphone BV6300 Pro. Les différences se situent au niveau du SoC, de la quantité de mémoire et de l'optique.

Faisant partie de la série BV du fabricant, le BV6300 reprend les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G. Il s'agit donc d'un appareil résistant à la poussière, l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes), les températures extrêmes et les chutes accidentelles (jusqu'à 1,5 m de hauteur).

Épais de 11,6 mm pour un poids de 230 g, il embarque une batterie de 4380 mAh et propose la charge inversée. Le BV6300 est équipé d'un SoC octocore A25 à 1,8 GHz de MediaTek gravé en 12 nm, associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Le BV6300 fonctionne avec Android 10 et affiche sur un écran HD+ de 5,7 pouces. Il intègre un module NFC et comprend un capteur d'empreintes digitales au dos.

Le smartphone 4G dispose d'un capteur photo de 8 mégapixels à l'avant (Sony IMX134) et un quadruple capteur photo à l'arrière avec capteur principal Sony IMX214. Un mode portrait transforme l'arrière-plan en noir et blanc, tout en conservant le sujet avec les couleurs réelles.

Outre ce AI Color Portrait Mode, le BV6300 propose un mode portrait plus conventionnel, un mode nuit, et le support du HDR.

Jusqu'au 27 octobre, le BV6300 profite d'un prix réduit de 113,25 € (-28%). Blackview organise par ailleurs une campagne d'activité avec 15 modèles à gagner.