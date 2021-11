Blackview lance son Singles Day avec d'énormes promotions sur toute sa gamme (smartphone, écouteurs, montre,.)

Dans le cadre du 11.11 ou Singles Day, Blackview profite de ce jour unique pour proposer durant tout ce mois de novembre, jusqu'au 11 novembre, de très belles promotions sur l'ensemble de ses produits que ce soit sur ses smartphones incassables, tablettes tactiles, écouteurs ou encore montres connectées. Vous trouverez toutes ces promotions sur cette page dédiée avec jusqu'à 44% de réduction.

Prenons par exemple le smartphone Blackview BL6000 Pro qui possède les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G le rendant quasi incassable, résistant aux chocs, aux chutes ou encore à l'immersion. Il possède un SoC Dimensity 800 avec Android 11 intégré.

Vous trouverez le Blackview BL6000 Pro au prix réduit de 328 € au lieu de 518 € soit -37%.



D'autres smartphones sont également en promotion :

Blackview BL5000 à 259 € soit -40%

Blackview BV9900 Pro à 345 € soit -20%

Blackview BV9800 Pro à 302 € soit -22%

Blackview BV6600 Pro à 216 € soit -38%.

La tablette Blackview Tab 10 propose un écran de 11" avec un SoC MTK8769 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Elle profite d'un module photo de 13 MP et d'une batterie de 7480 mAh offrant au minimum 8 heures d'utilisation.

La tablette Blackview Tab 10 est au petit prix de 164 €.





Le PC portable Blackview Acebook1 profite d'un écran de 14" avec le processeur Intel Celeron N4120 associé à 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage en SSD. Côté graphique, on note la présence de la puce UHD Graphics 600. Sa batterie de 6000 mAh permet une autonomie de 10 heures environ.

Le PC portable Blackview Acebook1 est au prix réduit de 242 € au lieu de 431 €, soit -44%.



Les écouteurs Blackview AirBuds 5 Pro profitent de la technologie ANC (réduction active du bruit) pour profiter de votre musique de façon optimale. Ils sont de type intra-auriculaire et fournissent 5 tailles d'embouts souples pour profiter du meilleur confort. La batterie vous fait tenir jusqu'à 24 heures d'utilisation.

Les écouteurs Blackview AirBuds 5 Pro sont au tarif préférentiel de 52 € au lieu de 78 €, soit 33% de réduction.



Enfin, la montre connectée Blackview X5 profite d'un écran de 1.3" customisable avec plusieurs fonds d'écran. Elle est dotée de plusieurs capteurs comme un cardiofréquencemètre pour vous suivre sur 9 modes de sport. La montre possède la certification IP68 et une autonomie de 10 jours sans avoir besoin de la recharger.

La montre connectée Blackview X5 est au prix de 35 € au lieu de 52 € soit -33%.

Ces promotions se termineront le 11 novembre donc ne tardez pas à consulter le site officiel.



