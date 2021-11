Aujourd'hui, l’Apple iPad Pro 11" 1 To profite d'une belle promotion sur le site de la Fnac.

C'est une tablette tactile avec de très jolies finitions. Sa dalle de 11" occupe 83 % de la façade et permet d’afficher une définition de 1668 x 2388 px avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Elle intègre aussi une batterie de 28,65 Wh qui permet une autonomie maximale de 10 h. Il lui faut environ 2h30 pour être rechargé totalement.

Elle est dotée d’un SoC Apple A12Z offrant de belles performances, avec un espace de stockage de 1 To. Au niveau de la photo, elle est dotée à l’arrière d'un triple capteur photo avec pour module principal un grand-angle de 12 MP, un ultra grand-angle de 10 MP et un module LiDAR pour la réalité augmentée et la profondeur de champ. Pour faire des selfies, on note un capteur de 7 MP.

L’Apple iPad Pro 11" 1 To est actuellement au prix réduit de 1050 € au lieu de 1620 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.



