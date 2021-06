Blackview Tab 10 : une nouvelle tablette Android 11 4G lancée en promotion à 123 €

Surtout connue pour ses smartphones renforcés comme le dernier Blackview BL6000 Pro 5G, la marque Blackview a également des tablettes tactiles bon marché dans ses cartons, dont une nouvelle venue avec la Blackview Tab 10 qui reprend une formule similaire aux autres modèles.

Opérant avec Android 11 et une surcouche Doke_P 1.0 OS avec des fonctionnalités comme un mode jeu, sombre et une interface retravaillée pour la gestion des paramètres, la Blackview Tab 10 affiche sur un écran FHD+ de 10,1 pouces.

Elle équipée d'un SoC octocore MTK8768 de MediaTek associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible à 128 Go). La tablette dispose à l'avant d'un capteur photo de 8 mégapixels, tandis que c'est un module de 13 mégapixels à l'arrière.

Épaisse de 8,8 mm et avec un revêtement en aluminium (poids de 529 g), la Blackview Tab 10 embarque une batterie de 7480 mAh pour une autonomie annoncée de 7,5 heures en navigation web, 6 heures en vidéo, 30 heures en écoute de musique et 600 heures en veille.

Le clavier est en option pour cette tablette avec compartiment double SIM et compatibilité 4G.

Le prix de la Blackview Tab 10 est attractif avec une proposition à seulement 122,90 € au lieu de 175,57 €, soit -30%, uniquement du 7 au 11 juin sur la boutique officielle de Blackview sur AliExpress avec la livraison gratuite.