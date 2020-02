Blade confirme que ses offres Shadow Ultra et Infinite auront du retard

Alors que Blade annonçait en grande pompe les changements au niveau de ses offres Shadow en octobre dernier avec un déploiement des offres premium pour février, les retards s'accumulent et la société confirme son retard.

Au mois d'octobre 2019, Blade communiquait sur les changements à venir au sein de son offre Shadow, le PC dématérialisé et installé dans le Cloud. La marque lançait ainsi une offre plus abordable et deux offres plus haut de gamme mieux équipées dont le lancement était prévu en février de cette année.

Aujourd'hui, Blade prend la parole pour expliquer que les offres Shadow Ultra et Shadow Infinite auront du retard et qu'elles ne seront pas disponibles comme cela été initialement prévu. "Les précommandes de Shadow Boost seront activées dans les temps. Cependant, l'activation des précommandes de Shadow Ultra et Shadow Infinite est décalée à une date ultérieure."

Ces deux offres proposent des performances accrues avec notamment la gestion de la 4K et du Ray Tracing à base de RTX 2080 et Titan RTX pour des prix de 29,99 et 49,99€ par mois.

Sans aller dans les détails, Blade explique ce report par des difficultés techniques et une situation complexe. Désormais, Blade évoque une disponibilité des deux offres "à partir de 2021", une situation effectivement complexe puisque d'ici là, la configuration matérielle aura évolué, les jeux aussi, et l'offre devra très certainement réviser sa fiche technique pour séduire les utilisateurs. Reste que Blade précise que cette date ne concernerait que les utilisateurs qui s'inscriront cette année et seront placés sur liste d'attente : la marque rappelle que les ouvertures de compte se font par ordre chronologique.