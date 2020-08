Blizzard : découvrez la série animée Afterlives à la Gamescom

Afterlives, la nouvelle série de courts-métrages animés de Blizzard se base sur l’univers de la dernière extension de World of Warcraft, Shadowlands. La huitième extension du jeu mythique devrait faire son apparition en fin d’année.

L’annonce a suscité beaucoup d’engouement chez les fans, Blizzard compte certainement s’appuyer sur la série pour susciter de nouvelles vocations dans World of Warcraft Shadowlands. Une bande-annonce a été diffusée juste après l’annonce de manière à donner un avant-goût de ce qui devrait suivre. La série reprendra donc l’histoire de Shadowlands au coeur même de l’Ombreterre dans les zones que sont Bastion, Maldraxxus, Sylvarden et Revendreth. On devrait également assister à la rencontre l’incontournable Arthas Menethil et son mentor Uther.

World of Warcraft cherche à se démarquer de son image de jeu vidéo pour créer tout un univers autour. Une stratégie qui paye afin de faire durer les mondes, dont le mythique Azeroth, le plus longtemps possible.