Blizzard lance finalement Warcraft 3 Reforged et verrouille les mods

C'est aujourd'hui que Blizzard a finalement lancé Warcraft 3 Reforged, une version révisée et remastérisée de son STR phare des années 2000.

Après Warcraft et Warcraft 2 (et leurs extensions), Warcraft 3 sort en 2002 et s'impose rapidement comme une référence dans le domaine, notamment par l'adoption d'environnements en 3D qui donneront naissance par la suite à World of Warcraft.

Cela fait quelques années que Blizzard travaille sur Warcraft 3 Reforged, qui se veut, pour l'essentiel, une version remastérisée du titre original. On profitera ainsi d'environ 60 missions dans l'univers d'Azeroth, et l'on pourra incarner tour à tour l'une des 4 factions du titre : humains, elfes, orques et morts-vivants.

Pour cette version, le jeu se pare d'une toute nouvelle patte graphique avec une compatibilité 4K. Le moteur du jeu n'a pas changé, afin de rester fidèle au titre d'origine et de ne rien perdre de l'esprit initial. Par ailleurs, ce choix permet à Blizzard de proposer aux joueurs de s'affronter en multijoueur entre la version Reforged et la version classique de 2002.

Blizzard a toutefois pris soin de réenregistrer la majorité des dialogues et de retravailler les menus. Comme pour le remaster d'Ages of Empires, il sera possible de basculer à la volée vers les graphismes d'entant via une simple icone, directement en jeu.

La sortie s'accompagne de bonnes et de mauvaises nouvelles : on peut ainsi noter certains bugs en jeu sans que cela n'handicape trop les parties. La gestion des profils en ligne ainsi que des clans est encore absente, mais Blizzard a promis une mise à jour assez rapide. On note par ailleurs que les codes de triche du jeu original sont toujours d'actualité.

Enfin, Blizzard n'a pas manqué de mettre à jour les CGU de son titre, ajoutant ainsi une protection lui permettant de voir la naissance d'un nouveau DOTA à partir de son titre. La gestion des mods est ainsi bien plus sévère : tout mod créé à partir de Warcraft 3 Reforged sera automatiquement considéré comme la propriété de Blizzard et non de leurs créateurs, et c'est également Blizzard qui en récoltera les revenus si la monétisation s'invite au passage.