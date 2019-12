Warcraft III Reforged : la sortie repoussée au 28 janvier 2020

On l'attendait avant la fin de l'année, finalement Warcraft Reforged ne sortira pas avant le 28 janvier 2020. Blizzard a mis fin aux espoirs que certains nourrissaient encore de voir le titre livré avant Noël.

Pour rappel, Warcraft 3 reforged est un remake de Warcraft 3, l'un des jeux de stratégie les plus populaire de l'histoire, qui a véritablement permis à Blizzard de faire connaitre son univers avant de lancer World of Warcraft. Le jeu est sorti en 2002 et propose 4 factions : humains, orcs, elfes de la nuit, fléau mort-vivant et propose des affrontements en multijoueur.

Pour l'occasion, le titre embarquera d'emblée les extensions Reign of Chaos et The Frozen Throne avec plus de 60 missions et un acte narratif très soigné. Le titre est annoncé sur toutes les plateformes disponibles, avec un cross play total permettant ainsi aux joueurs de s'affronter à la fois sur le remake et sur la version originale.

Au passage, la version "Spoil of War" sera également disponible, elle intégrera notamment des bonus dédiés aux autres jeux Blizzard avec un dos de carte Troisième guerre pour HearthStone, une monture Chariot à viande pour World of Warcraft, les héros légendaires Jaina, Theall, Anub'arak et Tyrande pour Heroes of the Storm, une mascotte pour Diablo III, des modèles de console pour StarCraft II, un modèle de console Spoils of War pour StarCraft : Remastered ainsi que 5 tags animés et 5 icônes de joueur pour Overwatch.