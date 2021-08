Blizzard perd le réalisateur de Diablo IV

Dans un communiqué, Activision Blizzard annonce le départ de Luis Barriga et Jesse McCree, les réalisateurs et lead Designer de Diablo IV.

Les choses se compliquent du côté de Blizzard : l'éditeur américain a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel déposée par l'association DFEH en Californie. Une plainte qui fait suite à de nombreux cas d'attouchements et de la multiplication de propos sexistes au coeur des différents studios du groupe.

Une situation qui a entrainé de nombreux départs au sein de la société depuis le début de l'été... Et cette fois, c'est Diablo IV qui perd ainsi deux éléments majeurs de son développement avec les départs annoncés de Luis Barriga et Jesse McCree, réalisateur et lead designer du titre, ainsi que de Johnathan LeCraft, designer pour World of Warcraft.

Blizzard, qui annonce ces départs tente de rassurer sur le fait qu'ils n'auront aucun impact sur l'avancement du projet, et que ses équipes sont suffisamment talentueuses pour se remettre de ces départs.