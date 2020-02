Blizzard retire tous ses jeux du Cloud Gaming GeForce Now

Alors que Nvidia vient de lancer officiellement son service de Cloud Gaming GeForce Now en version définitive et selon deux formules (payante et gratuite), voilà que Blizzard quitte déjà le navire sans prévenir.

Désormais, il n'est plus question de chercher le moindre jeu de l'éditeur puisque Blizzard a tout simplement retiré l'intégralité de ses franchises de la plateforme. Plus possible donc de jouer à WoW, Overwatch ni Diablo 3 depuis le GeForce Now.

Aucune des deux entités n'explique vraiment la situation si ce n'est que Nvidia serait entrée en négociation pour faire revenir le catalogue de Blizzard sur son service.

La situation pourrait être simplissime : il apparait dans les CGU des jeux Blizzard qu'il est interdit de jouer aux titres sur des plateformes de Cloud Gaming et en dehors de son client Battle.net. Mais Blizzard a peut-être tout simplement d'autres projets comme le lancement de son propre service de Cloud Gaming avec un abonnement unique permettant d'accéder sans limites à tous ses jeux...