Nvidia lance son service de Cloud Gaming GeForce Now avec une offre gratuite et une autre à moins de 6 euros

Après plusieurs années de bêta, le service de Cloud Gaming de Nvidia, le GeForce Now, est officiellement lancé... Et Stadia peut déjà trembler.

Cela fait quelques années que Nvidia propose son service de Cloud Gaming GeForce Now en bêta sur PC et Shield, et depuis quelques mois sur mobile.

Mais cette phase de test est terminée puisque Nvidia vient d'officialiser le lancement de son service à tous, avec deux offres à la clé dont une gratuite.

GeForce Now est ainsi désormais accessible sur PC, tablettes, smartphones Android, macOS, Shield TV, ChromeOS ainsi que les téléviseurs connectés sous Android.

La plateforme propose ainsi de profiter de la puissance des serveurs de Nvidia pour lancer des jeux à distance. Cela implique d'installer quelques fichiers locaux essentiels au lancement du jeu (moins de 100 Mo), mais en contrepartie, l'utilisateur n'a plus à se soucier des performances de sa machine, puisque ce sont les serveurs qui gèrent les calculs.

L'avantage du système est donc de pouvoir jouer sur à peu près n'importe quelle plateforme à des jeux AAA, mais cela apporte quelques fonctionnalités inédites comme la possibilité de jouer sur une plateforme puis de reprendre le fil sur une autre. Un des avantages de GeForce Now comparé à Stadia est sa compatibilité avec tous les jeux existants. Mieux encore, il est possible de lancer des jeux depuis son propre compte Steam, Epic Games Store, Battle.net ou Uplay.

Le service se décline en deux versions. La version gratuite propose un accès à la plateforme, mais limite les sessions de jeu à une heure par titre. La version payante propose un accès prioritaire aux jeux, jusqu'à 6h de jeu par session, la gestion du RTX (Ray Tracing) ainsi qu'une période d'essai de 90 jours, son prix est fixé à 5,49€ par mois, soit bien en dessous de ce que propose Stadia.