Blue Origin : le vainqueur des enchères du premier siège sur New Shepard se dévoile

Pour son premier vol suborbital habité, Blue Origin avait organisé une vente aux enchères au profit de sa fondation Club for the Future. En jeu, le siège pour le premier passager commercial à bord de New Shepard.

Le vainqueur des enchères avait fait une offre de 28 millions de dollars. Toutefois, pour des raisons d'agenda, il n'avait finalement pas pris part au vol NS-16 du 20 juillet dernier. Prévu pour un prochain vol, son identité demeurait inconnue jusqu'à cette semaine.

Justin Sun a réservé un vol de tourisme spatial dont le lancement devrait avoir lieu dans le courant du quatrième trimestre 2022. Il introduit une campagne Sea of Stars dans le cadre de laquelle il sélectionnera cinq personnes qui l'accompagneront.

De la blockchain à la diplomatie

Âgé de 31 ans et originaire de Chine, l'homme est connu pour être le fondateur de la plateforme de blockchain TRON (avec la cryptomonnaie TRX) et patron de l'entreprise Rainberry Inc. - ou anciennement BitTorrent Inc. - qui supervise le développement du protocole P2P BitTorrent.

La semaine dernière, Justin Sun avait annoncé son retrait progressif de la direction de TRON et son nouveau rôle d'ambassadeur auprès de l'Organisation mondiale du commerce de la Grenade dont il détient désormais la nationalité.

C'est au cours des prochains mois que le nouveau diplomate nommera les cinq autres passagers qui voleront avec lui sur New Shepard et expérimenteront quelques minutes en apesanteur. " Cinq guerriers pour explorer l'espace avec moi en 2022. "

Il entend partager cette expérience avec un membre de la communauté TRON DAO comprenant des détenteurs de longue date de cryptomonnaies comme TRX, des dirigeants issus du monde de la mode, de l'art, de la technologie, de l'exploration spatiale et de l'entrepreneuriat.

" Avec le développement rapide de l'aérospatiale commerciale, entrer dans l'espace peut devenir un rêve que chacun peut réaliser de son vivant. Nous entrons dans l'ère des grands vols spatiaux. Ce grand voyage exige que davantage de personnes s'impliquent. "