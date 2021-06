Blue Origin et vol suborbital habité : un siège vendu 28 millions de dollars

La vente aux enchères pour un siège à bord de New Shepard de Blue Origin a rendu son verdict. Près de 7 600 personnes de 159 pays s'étaient inscrites pour les enchères en ligne. Ce week-end, une vingtaine d'enchérisseurs ont participé à l'étape finale avec un prix de départ de 4,8 millions de dollars.

L'enchère gagnante a atteint... 28 millions de dollars. L'identité du fortuné vainqueur n'a pas été dévoilée. Pour le premier vol suborbital habité de New Shepard le 20 juillet prochain, cette personne sera accompagnée à bord de Jeff Bezos - fondateur de Blue Origin et encore patron d'Amazon jusqu'en juillet - et de son frère Mark.

Avec ses larges baies vitrées pour l'observation, la capsule d'équipage peut accueillir six passagers et Blue Origin a indiqué qu'un quatrième et dernier membre d'équipage sera ultérieurement annoncé.

Concernant l'enchère gagnante, son montant sera reversé comme prévu à la fondation Club for the Future de Blue Origin dont la vocation est d'inciter les générations futures à faire carrière dans le domaine scientifique.

Pour environ trois minutes en microgravité

Le 20 juillet, la fusée réutilisable New Shepard décollera depuis un site près de la ville de Van Horn dans un désert de l'ouest du Texas. Elle propulsera la capsule à plus de 100 km d'altitude qui est la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. La séparation entre le booster et la capsule se fera vers 75 km d'altitude.

Pendant une poignée de minutes, les passagers pourront expérimenter la microgravité et observer la courbure de la Terre. La capsule reviendra sur Terre en chute libre et réalisera un atterrissage dans le désert ralenti par trois parachutes et des rétrofusées. Trois minutes auparavant, la fusée New Shepard aura effectué un atterrissage à la verticale sur la terre ferme.

Reste à savoir si après son premier vol suborbital habité, Blue Origin proposera rapidement de manière régulière du tourisme spatial et à quel prix.