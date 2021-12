Blue Origin : succès du premier vol spatial avec six passagers à bord

Ce week-end, Blue Origin a effectué son troisième vol spatial habité (un vol suborbital), sixième vol de l'année et dix-neuvième vol en tout de son lanceur réutilisable New Shepard. Avec cette mission NS-19, Blue Origin a désormais envoyé 14 personnes dans l'espace en 2021.

C'est la première fois que la société aérospatiale de Jeff Bezos a transporté un équipage composé de six passagers, ce qui correspond à la capacité maximale de capsule New Shepard. Parmi les touristes spatiaux, un père et son fils (Lane et Cameron Bess) et deux hommes d'affaires (Dylan Taylor et Evan Dick) qui ont payé leur place à un prix non divulgué.

Deux autres personnes avaient été invitées. Michael Strahan, un présentateur de l'émission " Good Morning America " et ancien joueur de football américain, et Laura Shepard Churchley âgée de 74 ans qui est la fille de l'astronaute Alan Shepard, le premier Américain dans l'espace et cinquième personne à avoir marché sur la Lune.

En dix minutes de mission

Comme les deux fois précédentes avec quatre personnes à bord, la fusée a décollé à la verticale. À près de 75 km d'altitude, la capsule s'est séparée du lanceur et a poursuivi sa trajectoire jusqu'à dépasser les 100 km.

The view from #NewShepard at apogee is something our #NS19 astronauts will never forget. Today’s flight featured a full capsule of six astronauts, each with their own window seat. pic.twitter.com/MOUT4YgnLC — Blue Origin (@blueorigin) December 11, 2021

Après une poignée de minutes en apesanteur et la possibilité d'observer la courbure de la Terre à travers de larges hublots, la capsule a atterri en étant freinée par des parachutes, puis des rétrofusées. Auparavant, c'est le lanceur New Shepard qui avait effectué à un atterrissage à la verticale sur le sol ferme pour une récupération.

" Il s'agissait de notre sixième vol dans ce qui a été une grande année pour le programme New Shepard. Nous avons transporté 14 astronautes dans l'espace, effectué un vol avec une charge utile de la Nasa qui a permis de tester des capteurs d'atterrissage lunaire et réalisé nos vols d'essai de certification ", déclare Bob Smith, le patron de Blue Origin.

Sans entrer dans les détails, Blue Origin indique que plusieurs vols avec équipage et charges utiles sont prévus en 2022.

N.B. : crédits photos : Blue Origin.