Tourisme spatial : Blue Origin annonce un nouveau vol avec un récidiviste

Une date de lancement n'est pas encore connue, mais Blue Origin dévoile le prochain équipage qui prendra place à bord de NS-21 (le 21ème vol de la fusée réutilisable New Shepard) pour du tourisme spatial dans le cadre d'un vol suborbital.

NS-21 sera le cinquième vol habité pour New Shepard. L'équipage sera composé de six personnes, sans célébrité particulière pour l'aspect médiatique. Néanmoins, il y aura tout de même une petite curiosité avec la présence de Evan Dick.

Cet ingénieur, investisseur et directeur de la société Dick Holdings est déjà un astronaute à la sauce Blue Origin. C'était un membre de l'équipage du vol NS-19 en décembre 2021. Prochainement, il deviendra donc le premier passager de Blue Origin à voler pour la deuxième fois.

Deux sièges sponsorisés à bord de New Shepard



Comme à chaque fois, Blue Origin ne communique pas sur les sommes déboursées pour un siège à bord de New Shepard. Une addition qui commence sans doute à devenir salée pour Evan Dick. Il est néanmoins précisé que deux sièges parmi les six ont été sponsorisés.

C'est ainsi le cas pour Katya Echazarreta, ingénieure et qui a travaillé sur des missions de la Nasa, avec un siège sponsorisé par Space for Humanity et son Citizen Astronaut Program. Pour Victor Correa Hespanha, qui est également ingénieur, son siège a été sponsorisé par la Crypto Space Agency. Il se présente comme le premier " cryptaunote. "

Blue Origin souligne que Katya Echazarreta est née au Mexique et que Victor Correa Hespanha est de nationalité brésilienne. Avec NS-21, Blue Origin aura envoyé 25 personnes à la frontière de l'espace à plus de 100 km d'altitude.