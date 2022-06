Blue Origin : le cinquième vol habité va enfin décoller

Avec un peu plus de deux semaines de retard suite à la détection d'une anomalie, le cinquième vol habité de New Shepard est à nouveau programmé.

L'attente aura été beaucoup plus longue que prévu pour les passagers du prochain vol suborbital à bord de New Shepard. Pour ce tourisme spatial qui sera la cinquième du genre avec Blue Origin, un décollage avait été initialement annoncé le 20 mai.

Depuis le site Launch Site One au Texas, Blue Origin annonce que la fenêtre de lancement pour NS-21 (21ème vol du lanceur réutilisable New Shepard) s'ouvre le samedi 4 juin à 13h UTC (15h heure de Paris).

Source : Blue Origin

Deux jours avant la première date du 20 mai, d'ultimes vérifications sur la fusée avaient mis au jour une anomalie. " Nous avons constaté que l'un des systèmes de sécurité à redondance de New Shepard ne répondait pas à nos attentes en matière de performance. "

Blue Origin n'était pas davantage entré dans les détails et avait renvoyé à une date ultérieure pour le lancement de NS-21 en justifiant " un excès de prudence. "

Un deuxième vol avec New Shepard pour Evan Dick

Avec NS-21 et un vol d'une durée totale de moins de 11 minutes qui nécessite deux jours d'entraînement sur site, six passagers vont être transportés à plus de 100 km d'altitude. Dans la capsule d'équipage, ils pourront expérimenter près de 3 minutes en apesanteur.

Parmi ces passagers, les sièges à bord de Katya Echazarreta et Victor Correa Hespanha ont été sponsorisés par le programme Space for Humanity et Crypto Space Agency. Née au Mexique et de nationalité américaine, Katya Echazarreta deviendra à 26 ans la plus jeune Américaine à se rendre dans l'espace. À 28 ans, Victor Correa Hespanha deviendra lui le deuxième Brésilien à se rendre dans l'espace.

Les quatre autres passagers ont payé leur siège, mais Blue Origin ne communique pas sur les sommes déboursées. Pour Evan Dick, il s'agira de son deuxième voyage à la frontière de l'espace avec New Shepard. Il avait pris part au vol NS-19 en décembre 2021 (19ème vol de New Shepard et troisième vol habité).