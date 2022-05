Blue Origin : le cinquième vol habité a une date de lancement

Avec six passagers à bord, le vol NS-21 de Blue Origin et cinquième vol habité de New Shepard est désormais tout proche.

Blue Origin avait déjà dévoilé l'équipage qui prendra à bord de New Shepard pour le prochain vol suborbital de tourisme spatial. Il s'agira du cinquième vol habité depuis le premier qui a eu lieu avec le fondateur Jeff Bezos en personne le 20 juillet 2021.

Le vol NS-21 a désormais une date de lancement. Depuis Launch Site One au Texas, le décollage de NS-21 (21ème vol du lanceur réutilisable New Shepard) est pour le moment prévu le 20 mai avec une fenêtre de tir qui s'ouvre à 13h30 UTC (15h30 heure de Paris).

Parmi les passagers et futurs astronautes, Blue Origin souligne la présence de Katya Echazarreta et Victor Correa Hespanha dont les sièges à bord ont été sponsorisés par le programme Space for Humanity et Crypto Space Agency.

Trois passagers de NS-21 mis en avant

Née au Mexique et de nationalité américaine, Katya Echazarreta deviendra à 26 ans la plus jeune Américaine à se rendre dans l'espace. À 28 ans, Victor Correa Hespanha deviendra le deuxième Brésilien à se rendre dans l'espace.

Parmi les quatre autres passagers ayant acheté un siège, Evan Dick est déjà un astronaute de Blue Origin. Il a participé au vol NS-19 en décembre 2021 et deviendra le premier passager de Blue Origin à voler vers l'espace pour la deuxième fois.

Rappelons qu'il s'agit d'un vol d'une durée totale de moins de 11 minutes qui atteint la frontière de l'espace à plus de 100 km d'altitude. Dans la capsule d'équipage, les passagers peuvent expérimenter de l'ordre de 3 minutes en apesanteur. Un vol nécessite deux jours d'entraînement sur site.