Atterrisseur lunaire : Blue Origin porte plainte contre la Nasa

Blue Origin ne lâche pas le morceau et poursuit en justice le gouvernement américain pour la décision de la Nasa avec un atterrisseur lunaire de SpaceX basé sur Starship.

Aux États-Unis, Blue Origin a déposé une plainte devant un tribunal fédéral. Selon une information de CNBC, elle vise la Nasa pour l'attribution à SpaceX d'Elon Musk d'un contrat d'atterrisseur lunaire dans le cadre du retour sur la Lune d'astronautes américains.

Le mois dernier, le Government Accountability Office (GAO ; la Cour des comptes américaine) a rejeté la plainte de Blue Origin contre la décision de l'agence spatiale américaine de choisir SpaceX comme unique fournisseur avec un atterrisseur basé sur Starship.

L'action intentée en justice s'inscrit donc dans la suite de la contestation de la société spatiale fondée par Jeff Bezos avec un contrat attribué en avril de l'ordre de 2,9 milliards de dollars. Blue Origin pointe du doigt une " évaluation illégale et inappropriée des propositions " faites à la Nasa.

Blue Origin ne digère pas le choix de SpaceX

Blue Origin estime que la Nasa devait procéder à deux attributions et pas une seule, et aurait modifié ce point après l'annonce d'un manque de financement par le Congrès, sans lui donner l'opportunité de revoir sa proposition.

SpaceX était en concurrence avec Blue Origin et Dynetics pour le développement d'un atterrisseur lunaire. Avant l'attribution du contrat, la Nasa avait accordé près d'un milliard de dollars pour le développement de concepts. CNBC note que SpaceX avait reçu 135 millions de dollars, 253 millions de dollars pour Dynetics et 579 millions de dollars pour Blue Origin.

Tout en soulignant que Starship n'a jamais volé en orbite et demeure en cours de conception, Blue Origin met en doute les défis à relever et technologies à mettre au point pour une version lunaire de Starship qui s'apparenterait à une solution d'une " immense complexité et hautement risquée. "