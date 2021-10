Blue Origin repousse le vol suborbital avec le capitaine Kirk de Star Trek

Initialement attendu le 12 octobre, le vol habité NS-18 de New Shepard est reporté. Blue Origin indique désormais que le décollage depuis son site Launch Site One au Texas est prévu le mercredi 13 octobre à 13h30 UTC (15h30 heure de Paris).

Il ne s'agit donc que d'un report d'un jour qui est justifié par les conditions météorologiques avec des vents élevés annoncés. Blue Origin précise que les quatre futurs astronautes du prochain vol suborbital ont commencé leur entraînement.

La semaine dernière, Blue Origin avait confirmé que l'acteur canadien William Shatner est du voyage pour le vol NS-18. Il accompagnera Chris Boshuizen (ancien ingénieur de la Nasa et cofondateur de Planet Labs), Glen de Vries (cofondateur de Medidata Solutions) et Audrey Powers (vice-présidente chez Blue Origin pour la mission New Shepard et les opérations de vol).

Le capitaine Kirk invité à bord

William Shatner est notamment connu pour avoir incarné le capitaine Kirk dans la série Star Trek de 1966 à 1969, ainsi que dans plusieurs films Star Trek entre 1979 et 1994. À 90 ans, il va devenir la personne la plus âgée à se rendre dans l'espace.

" J'ai l'intention de regarder par le hublot, le nez collé à la fenêtre ", a déclaré William Shatner en ajoutant sur le ton de l'humour : " La seule chose que je ne veux pas voir, c'est un petit gremlin qui me regarde depuis l'autre côté. "

La présence de l'acteur à bord de NS-18 est un nouveau coup de communication pour Blue Origin. Contrairement à Chris Boshuizen et Glen de Vries qui sont des clients commerciaux ayant acheté leur billet, William Shatner a été invité. L'aviatrice Wally Funk âgée de 82 ans avait elle aussi été invitée pour le premier vol habité NS-16 de New Shepard.