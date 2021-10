Blue Origin envoie le capitaine Kirk de Star Trek dans l'espace

La semaine dernière, Blue Origin a dévoilé le nom de deux des quatre passagers du prochain vol suborbital de New Shepard prévu le 12 octobre pour aller au-dessus des 100 km d'altitude et expérimenter quelques minutes en apesanteur. L'équipage complet du vol NS-18 est désormais connu.

Aux côtés de Chris Boshuizen (ancien ingénieur de la Nasa et cofondateur de Planet Labs) et Glen de Vries (cofondateur de Medidata Solutions) prendront place Audrey Powers qui est vice-présidente chez Blue Origin pour la mission New Shepard et les opérations de vol, et l'acteur canadien William Shatner.

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8 — Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021

De la science-fiction à la réalité

C'est donc la confirmation de la rumeur (et du nouveau coup de communication de Blue Origin) avec la présence à bord de celui qui est connu pour avoir incarné le capitaine Kirk dans la série Star Trek de 1966 à 1969, et dans plusieurs films Star Trek entre 1979 et 1994.

" Cela fait longtemps que j'entends parler de l'espace. Je saisis l'occasion de le voir par moi-même. Quel miracle ", a déclaré William Shatner.

Aujourd'hui âgé de 90 ans, William Shatner deviendra la personne la plus âgée à se rendre dans l'espace, effaçant le récent record de l'aviatrice Wally Funk (82 ans) qui a participé au premier vol habité de New Shepard le 20 juillet dernier.

N.B. : crédits photo : Blue Origin.