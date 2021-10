Blue Origin montre l'acteur William Shatner de 90 ans dans l'espace

Avec New Shepard de Blue Origin, William Shatner a cette fois-ci réellement atteint l'espace et a pu vivre une poignée de minutes en apesanteur, tout en observant la courbure de la Terre.

" Ce que vous m'avez donné est l'expérience la plus intense. J'espère ne jamais m'en remettre. J'espère que je pourrai conserver ce que je ressens maintenant ", a déclaré William Shatner à Jeff Bezos (le fondateur et patron de Blue Origin), en sortant de la capsule New Shepard.

À 90 ans, celui qui a incarné le capitaine Kirk dans la série Star Trek est devenu la personne la plus âgée à se rendre dans l'espace. Accompagné de trois autres passagers, l'acteur canadien a pris part au deuxième vol suborbital habité du lanceur réutilisable New Shepard de Blue Origin.

Le vol NS-18 a duré une dizaine de minutes mercredi. Propulsée puis détachée de la fusée, la capsule a atteint une altitude de 106 km au-dessus du niveau du sol et a permis à ses occupants d'expérimenter 3 minutes en microgravité et de contempler la courbure de la Terre.

Blue Origin vient de publier une vidéo de quelques secondes montrant un William Shatner en apesanteur et incrédule à la vue de notre planète bleue depuis l'espace :

Invité sur le vol NS-18

" Tout le monde dans le monde doit le faire. Tout le monde dans le monde a besoin de voir. C'était incroyable ", a réagi le nouvel astronaute de 90 ans à son retour sur Terre.

Sur le vol NS-18, William Shatner était un invité. Hormis la vice-présidente chez Blue Origin pour la mission New Shepard et les opérations de vol, deux clients ont payé leur billet. Un prix sur lequel Blue Origin ne communique pas, mais sans nul doute actuellement prohibitif pour le commun des mortels.

D'ici la fin de cette année, Blue Origin prévoit un troisième vol habité avec New Shepard. Avec une autre surprise et coup de communication ? Plusieurs autres vols suborbitaux habités sont prévus pour 2022.