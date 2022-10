BLUETTI EP600 et AC500 : l'onduleur solaire surpuissant pour votre maison et son autonomie énergétique

BLUETTI propose une nouvelle solution pour alimenter en partie votre maison avec un onduleur solaire et des batteries qui permettent plusieurs jours d'autonomie !

Article sponsorisé par Bluetti

BLUETTI, outre le fait que ce soit une entreprise, c’est aussi un mode de vie avec comme objectif de fournir une source d’électricité portable, puissante et gratuite à tous. La société s’engage donc à fournir des produits durables dans le temps et un service de qualité. Après notre test de la centrale électrique portable PowerOak BLUETTI AC50S, parlons aujourd'hui du BLUETTI EP600 et de ses batteries AC500.

Il y a peu de temps, lors du salon de l’IFA à Berlin (Internationale Funkausstellung Berlin ou salon de l’industrie), BLUETTI a présenté son nouveau système triphasé EP600 + B500.

Le BLUETTI EP600 présente une conception modulaire qui permet de réduire considérablement son poids et sa taille globale. Il est doté d’un énorme onduleur bi-directionnel de 6000 VA pour l’entrée et la sortie. Il permet de fournir une alimentation 230/400 V permettant de faire fonctionner tous les appareils électroménagers.

Pour résumer, l’EP600 peut prendre en charge jusqu’à 6000 W d’entrée solaire de 150 à 500 V avec une efficacité solaire MPPT de 99,9 %. Il est accompagné des batteries AC500 qui offrent une puissance de 4960 Wh. Il est même possible d’avoir jusqu’à 16 modules de batterie permettant une capacité maximale de 49,3 kWh soit de quoi couvrir plusieurs jours des besoins d’une maison.

L’ensemble s’accompagne de panneaux solaires qui peuvent être fournis par la marque. Cela permet de réduire votre empreinte carbone. Le gros avantage de l’EP600 est qu'il s'agit d'un onduleur hybride, vous avez juste besoin de brancher les panneaux solaires en quelques secondes, sans avoir besoin d’un électricien.

Il sera possible de précommander le BLUETTI EP600 + deux batteries AC500 dès le mois de novembre, mais vous pouvez déjà vous inscrire à leur newsletter, sur le site officiel français de BLUETTI. Il est prévu que l’ensemble soit proposé à un prix inférieur à 9500 €.