La BMW iX3 enfin officialisée, le SUV électrique avec 460 km d’autonomie

La nouvelle voiture électrique de BMW, la iX3, est enfin annoncée et officialisée. Découvrons la en détail !

Le constructeur BMW a dévoilé son futur SUV électrique iX3, décliné en deux finitions distinctes à des prix variants entre 70 000 et 80 000 euros. Niveau design, aucune surprise majeure, des photos du iX3 avaient en effet déjà été dévoilées l’an passé. En revanche, les spécifications techniques ont quant à elles légèrement évolué. La firme avait annoncé une puissance et une autonomie améliorées de 270 à 286 chevaux et de 400 à 440 kilomètres d’autonomie. Voici la fiche technique officielle qui a été communiquée :

Moteur : 286 ch

Couple : 400 Nm

Accélération : de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes

Vitesse de pointe : 180 km/h

Batterie : 80 kWh

Autonomie : 460 km, selon la norme WLTP

Charge : 7h30 sur une Wallbox de 11 kW, 34 minutes pour atteindre 80 % sur une charge rapide jusqu’à 150 kW en courant continu (DC)

Coffre : 510 litres pouvant être améliorés jusqu’à 1560 litres

Compatible Apple CarPlay et Android Auto

Le BMW iX3 bénéficie également de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive indique l’entreprise basée à Munich. L’iX3 s’équipe également d’une suspension SelectDrive. Deux finitions seront proposées aux clients :

- La version Inspiring, au prix de 72 950 euros avec jantes de 19 pouces, feux à LED, climatisation automatique 3 zones avec fonction de préconditionnement, hayon à ouverture automatique, toit ouvrant panoramique, pack Driving Assist Pro et éclairage d’ambiance.

- La version impressive à 79 350 euros, avec jantes 20 pouces en alliage léger, vitrage acoustique, sièges Advanced, selleries en cuir Vernasca, affichage tête haute BMW HUD, pack d’aide au stationnement Park Assist Plus et système Hi-Fi Harman Kardon Surround.

Ces modèles sont fabriqués dans l’usine de production de Shenyang (Chine), le BMW iX3 sera lancé dans le courant de l’année 2020 en Chine avant d’être exporté vers d’autres marchés.