Wisk Aero : Boeing investit encore dans le taxi volant autonome

Cette semaine, Wisk Aero a annoncé avoir levé 450 millions de dollars auprès de Boeing à l'occasion d'un nouveau tour de table. Wisk Aero se présente ainsi comme l'une des entreprises de nouvelle mobilité aérienne parmi les mieux financées au monde.

L'investissement doit contribuer à l'avancée du développement d'un eVTOL de 6e génération, c'est-à-dire un aéronef électrique avec décollage et atterrissage à la verticale (electric vertical-takeoff-and-landing).

Crédits : Wisk Aero

Aux États-Unis, il sera le premier candidat à la certification d'un eVTOL autonome entièrement électrique pour le transport de passagers. Le financement viendra également en soutien à Wisk Aero pour le lancement d'une production à grande échelle et une mise sur le marché au cours de l'année prochaine.

Boeing et Kitty Hawk de Larry Page

Le calendrier est toutefois relativement flou, d'autant qu'une présentation pour une certification pourrait ne se faire qu'en 2028. Wisk Aero imagine en tout cas déjà la possibilité d'effectuer plus de 14 millions de vols par an, avec dans l'idée d'éviter les embouteillages et arriver plus rapidement à destination.

La société Wisk Aero a été créée en 2019. Elle est basée à San Francisco aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. C'est une coentreprise de Boeing et de Kitty Hawk, la société de taxis volants financée par le cofondateur de Google Larry Page.