Kitty Hawk abandonne le Flyer et se concentre sur Heaviside

Destinée à un usage récréatif et objet de curiosité, la machine monoplace Flyer pour voler au-dessus de l'eau n'est plus d'actualité pour Kitty Hawk. La startup soutenue par le cofondateur de Google Larry Page et dirigée par Sebastian Thrun - connu pour ses travaux sur la conduite autonome - annonce l'arrêt du projet.

" Nous en avons tiré l'enseignement dont nous avions besoin. […] Nous sommes fiers d'avoir construit le premier aéronef VTOL (ndlr : décollage et atterrissage vertical) à propulsion électrique au monde piloté par des non-pilotes ", écrit Kitty Hawk dans un billet de blog.

Le projet Flyer n'a pas été en mesure de se muer en une affaire commercialement viable. Kitty Hawk a par contre développé le projet de taxi volant autonome Cora capable de transporter deux passagers pour lequel un partenariat stratégique a été noué avec Boeing et sous l'égide d'une coentreprise Wisk.

Kitty Hawk indique désormais se concentrer sur sa plateforme principale Heaviside. Dévoilé fin 2019, le projet Heaviside est un aéronef VTOL électrique pour un pilotage autonome ou manuel. Équipé de huit rotors, il a une envergure de 6 mètres et son cockpit ne peut accueillir qu'une seule personne.

Heaviside peut couvrir une distance de 160 km et atteindre des vitesses de jusqu'à 290 km/h pour survoler les villes avec la promesse d'être beaucoup plus silencieux qu'un hélicoptère.