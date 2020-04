Bon plan : la box TV MeCool KM3 en promotion ainsi que les box Magicsee N6 Plus, X96Q, ...

En ce moment, vous pourrez retrouver de nombreuses box TV en promotion dont la box Android MeCool KM3 dans sa version 64 Go.

Le bon plan du jour concerne la box TV Mecool KM3 qui est une box multimédia compacte grâce à son petit boîtier 11 x 11 cm qui est tout de même capable de supporter du décodage vidéo 4K.

Cette box TV dispose d'un processeur Amlogic S905X2 quadcore avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible. Son système d'exploitation est Android 9.0 compatible avec les applications Google depuis Google Play Store.

La box MeCool KM3 est dotée d'une connectique Ethernet, mais est également compatible WiFi dual band (2,4 GHz et 5 GHz), avec des connectiques variées comme un port USB 3.0, un port USB 2.0, une connectique HDMI et une interface AV pour une large compatibilité avec les équipements de la maison. Elle est enfin certifiée par Google au niveau de la commande vocale.

Vous retrouverez la box TV Mecool KM3 en promotion à 81 € au lieu de 102 € chez Gearbest avec la livraison à moins d'1 euro.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

