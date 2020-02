Bon plan : les meilleures offres du moment sur les smartphones, PC, écouteurs,... chez Amazon, Cdiscount,...

Plusieurs bons plans sont disponibles aujourd'hui sur les plateformes d'e-commerce, de l'informatique à la téléphonie en passant par l'audio, vous retrouverez tous ces produits chez Amazon, Darty, la Fnac, Cdiscount et Boulanger.

Voici une liste non-exhaustive des promotions intéressantes cette semaine :

De plus, la Fnac et Darty lancent des promotions sur leurs cartes cadeau communes. Cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles et limitée à 2 cartes par compte client et par adresse IP, et est disponible jusqu'au 29 février 2020.

Deux cartes cadeau sont à la vente : une carte de 60 € que vous ne paierez que 50 € et une carte de 150 € que vous paierez 130 €. Payez moins pour dépenser plus est le dicton de cette opération promotionnelle.

Enfin, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant les promotions de la Saint-Valentin sur les caméras, stabilisateurs ou drones chez DJI mais aussi Aliexpress qui lance 3 opérations promotionnelles jusqu'à -60% (smartphones, ordinateurs,..)