Bon plan: La montre connectée ELEPHONE W6 en promotion, mais également d'autres ...

Le bon plan du jour concerne la montre connectée ELEPHONE W6, une montre pensée plus spécifiquement pour le sport, mais qui s'adapte parfaitement à toutes les situations. Elle est capable de vous avertir de diverses notifications reçues sur votre smartphone, mais également de surveiller votre santé via les capteurs de fréquences cardiaques, de sommeil et devient un vrai atout de développement personnel. Vous pouvez également régler une alarme ou un chronomètre, ainsi que différents modes de sport déjà pré-enregistrés.

Équipée d'un grand écran de 1,54 pouce, la montre connectée ELEPHONE W6 vous permet une bonne lisibilité, même en mouvement. Doté du Bluetooth 5.0, vous vous assurez une connexion stable et sans coupures avec d'autres appareils. Une mémoire flash de 64 Mo, un CPU RK8762C, et enfin, son gros point fort est son autonomie s'appuyant sur une batterie 200mAh comprise entre 10 et 15 jours en fonction de l'intensité de l'utilisation. Le corps de la montre est en métal pour assurer plus de rigidité. De plus, elle est étanche selon la norme IP67.

La montre connectée ELEPHONE W6 est disponible au prix de 27,45 € sur Gearbest avec la livraison gratuite.

