Bon plan : les filaments d'imprimantes 3D PLA et PETG à prix réduit, mais aussi la Alfawise U50 à 190 € !

Le bon plan du jour concerne des filaments pour imprimantes 3D que vous pourrez retrouver en promotion. Parmi eux, on retrouve les filaments PETG couleur jaunes, mais également des filaments PLA de différentes jaune, bleu et argenté. Les prix affichés sont pour 1kg de filament acheté. Tous les filaments proposés aujourd'hui sont de l'ordre de 1,75mm et donc compatibles avec la plupart des imprimantes 3D en promotion comme la Creality CR-10S Pro :

Ci-dessous les filaments à prix réduit :

Quand elle est disponible, n'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant l'imprimante 3D compacte Artillery Genius à 253 € (France), mais aussi les offres les plus intéressantes sur les télévisions et les ordinateurs portables (Mi TV 4S, ..)