Bon plan : La montre connectée Kospet Raptor en promotion mais aussi d'autres ...

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Kospet Raptor qui bénéficie actuellement de 48% de réduction chez Gearbest. Vous pourrez encore faire baisser le prix à 28 € avec le coupon de réduction KOSPETRAPTOR.

Kospet Raptor Code promo: KOSPETRAPTOR Quantité: 200

La montre connectée Kospet Raptor offre un cadran de 33 mm de diamètre et se veut étanche, antipoussière et anticollision. Une montre robuste idéale pour les sportifs, avec pas moins de 20 différents modes d'activités physiques pour s'adapter à chaque situation.

La montre est ultralégère avec un poids de seulement 47g, et vous pourrez la personnaliser à votre goût avec plus de 50 cadrans différents disponibles. Kospet Raptor utilise une puce Bluetooth à très faible puissance. Il intègre une batterie de 230 mA h qui permet une autonomie d'environ 10 jours en utilisation normale, et jusqu'à 30 jours en mode veille.

Parmi les fonctionnalités, on retrouve: surveillance du sommeil, podomètre, rappel sédentaire, consommation de calories, durée de l'exercice, réveil, météo, contrôle de la musique et surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel.

Profitez de la nouvelle montre connectée Kospet Raptor à 28 € avec le code: KOSPETRAPTOR chez Gearbest.

Kospet Raptor Code promo: KOSPETRAPTOR Quantité: 200

Ce n'est pas tout, vous pourrez découvrir d'autres montres connectées en promotion chez Gerabest:

Kospet Magic 2 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Kospet GTO Code promo: Vente flash Quantité: 200

TicWris RS Code promo: Vente flash Quantité: 200

Amazfit GTR Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Mais également chez Amazon :

Découvrez également nos articles concernant le Samsung Galaxy Z Flip à prix cassé, casque à réduction de bruit active à 29€, mais aussi le vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mini 1080P à prix réduit.