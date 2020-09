Bon plan : le vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mini 1080P à prix réduit, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne le vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mini qui est actuellement en promotion chez Gearbest. En effet, vous pourrez le retrouver au prix de 377 € grâce au coupon de réduction GBMIJIAPJ01.

Le vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mini 1080P offre une luminosité de 500 lumens ANSI grâce à des LED à quatre canaux apportant 20% de luminosité en plus et un rendu à 85% de l'espace colorimétrique NTSC.

Ce projecteur est équipé d'une puce Amlogic avec 2 Go de RAM et 8 Go de mémoire intégrée, ce vidéoprojecteur intègre une technologie DLP (Digital Light Processing) avec optique scellée pour éviter l'infiltration de poussière et définition 1080p, avec capacité de décodage HDR 10 pour des diagonales d'image allant de 20 à 200 pouces (50 à 500 cm). Le vidéoprojecteur Xiaomi pourra également afficher de la 3D (avec lunettes adaptées).

Le Mijia Mini dispose d'une connectivité sans fil WiFi dual band 2,4 / 5 GHz, en plus d'une connectique USB et un HDMI. Enfin, Xiaomi permet un faible niveau de bruit grâce à un système de refroidissement intelligent.

Profitez du vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mini 1080P à 377 € avec le coupon de réduction GBMIJIAPJ01 chez Gearbest.



Mais ce n'est pas tout, vous pourrez également retrouver d'autres vidéoprojecteurs en promotion chez Gearbest :

Alfawise HDP300 Code promo: HP300GB321 Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.





Mais aussi chez Amazon :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le TOP des promos du jour (AirPods Pro à 198 €, Galaxy A51, Huawei P40 Pro, TV Samsung ...), mais aussi 4 mois d'abonnement à moins de 1 € pour Amazon Music Unlimited !