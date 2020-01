Bon plan : le robot aspirateur Alfawise V8S Pro à 150 € ! Mais aussi Roborock, 360, Xiaomi,...

Le robot aspirateur serpillère Alfawise V8S Pro veut s'imposer dans la cour des grands acteurs du domaine comme Roborock, iLife ou Xiaomi. Et il possède, il faut l'avouer, de bons arguments à commencer par son prix, deux à trois fois plus faibles. Explications.

Contrairement à certains concurrents très hauts de gamme type Roborock, 360, Xiaomi ou encore iRobot, qui utilisent pour capturer leur environnement des lasers LIDAR ou une caméra, le Alfawise V8S PRO E30B utilise pour sa part des informations collectées via un gyroscope, des capteurs ultrason et infra-rouge. Il est ainsi dôté d'un algorithme de pilotage SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm), et utilise un gyroscope intégré et un capteur optique de position PSD (Position Sensitive Detector). Il procède à une cartographie en temps réel de son environnement et peut nettoyer le foyer en zigzag en évitant les obstacles. Avec un pouvoir d'aspiration de jusqu'à 1800 Pa, il effectue sa mission de nettoyage en silence, de 30 à 65 dB selon les modes.

Avec sa batterie de 2500 mAh, il assure une autonomie de 100 à 120 minutes. Quoi qu'il en soit, le robot aspirateur revient se charger automatiquement à sa station de recharge lorsque la batterie est à moins de 20 %.

L'Alfawise V8S Pro est pourvu d'une détection anti-chute, il peut grimper une pente de 15° et monter des obstacles de 1,5 cm. Son corps de 7,6 cm lui permet de se faufiler sous les meubles. Une télécommande physique pour le contrôle de l'appareil va à l'essentiel et permet de jongler entre trois modes de nettoyage, et une application mobile complète le tout (visualisation de la carte, changer le mode d’aspiration,...). A souligner la prise en charge de Google Home, Amazon Alexa.

Ce dernier possède un grand réservoir à eau de 350 ml (module à glisser sous le robot), et d'un grand bac à de 600 ml, permettant d'aspirer et de passer la serpillère sur près de 150 mètres carrés en une charge.

Le robot aspirateur Alfawise V8S Pro est actuellement proposé à seulement 150 € avec le code ALFVCCP01 avec une expédition depuis la Chine, mais vous pourrez aussi l'obtenir plus rapidement en quelques jours seulement avec une expédition depuis la France à 171 €.

A noter que la précédente version V8S, assez similaire, est proposée à seulement 127 € avec une expédition depuis l'Espagne, idéale pour les petis budgets :



D'autres aspirateurs sont également en promotion dont le très apprécié Xiaomi Viomi V2 Pro :

Le Xiaomi Roborock S50 de 2ème génération est proposé à prix réduit à 299,99 € chez Fnac.

Et n'oubliez pas nos bons plans du jour concernant tous les smartphones en promotion chez OnePlus, Apple, Samsung, Redmi, Xiaomi et Huawei mais aussi les forfaits mobiles en promotion chez B&You, Red, Free ou encore NRJ, Cdiscount et Prixtel.